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«Динамо» — «Ростов»: прогноз на матч чемпионата России

«Динамо» — «Ростов»: прогноз на матч чемпионата России
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру между «Динамо» и «Ростовом».

Ставка: ничья за 4.00.

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Бело-голубые под руководством Валерия Карпина провели отличную предсезонку. Однако результатом матча с калининградцами, которые вернулись из Первой лиги, похвастаться уже не выйдет.

Желание исправиться и набрать три очка должно быть на высочайшем уровне. Но получится ли? «Ростов» — бывший клуб Валерия Карпина. Можно сказать, родной. После ухода тренера он лишился Данила Глебова, а этим летом ещё двух ключевых футболистов — Максима Осипенко и Николая Комличенко.

Вот только другие игроки по-прежнему в обойме, а потому мотивация будет запредельная. Калининградская «Балтика» тоже настроилась по-особенному, ведь для неё это была первая игра после возвращения в РПЛ. Удалось доставить проблемы москвичам и разжиться очками. Того же можно ожидать и от ростовчан.

В матче 1-го тура «Ростов» гостил у «Зенита», который в межсезонье серьёзно усилился. Ростовчане потерпели поражение со счётом 1:2. Однако надо сказать, что на «Газпром Арене» они умудрились достаточно быстро открыть счёт и удержать преимущество до 67-й минуты. Второй при этом пропустили лишь с пенальти.

С учётом того, какую реализацию «Динамо» показало в первом официальном матче сезона, есть все основания полагать, что «Ростов» может побороться за очки и в Москве. И шансы набрать хотя бы одно довольно велики. Мы бы рискнули с ничейным исходом.

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