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«Арсенал» — «Ньюкасл»: букмекеры определили фаворита

«Арсенал» — «Ньюкасл»: букмекеры определили фаворита
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27 июля 2025 года в товарищеском матче сыграют «Арсенал» и «Ньюкасл Юнайтед». Встреча состоится на нейтральном стадионе «Национальный» в Сингапуре. Начало — в 14:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение лондонскому клубу. Поставить на победу «Арсенала» можно с коэффициентом 1.57, а шансы «Ньюкасл Юнайтед» оценили в 5.00. Ничья идёт с коэффициентом 4.05.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63.

Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу лондонского клуба за 9.00.

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