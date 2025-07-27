«Арсенал» — «Ньюкасл»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на товарищеский матч «Арсенал» — «Ньюкасл», который пройдёт в Сингапуре.

Ставка: «Арсенал» победит с форой (-1.5) за 2.45.

«Арсенал» начал подготовку к новому сезону АПЛ в Сингапуре матчем с «Миланом» (1:0). Низкий темп, слабая результативность и выявленные проблемы. У «сорок» трудностей тоже хватает. Они потерпели разгромное поражение в контрольном матче с «Селтиком» (0:4). В защите творился настоящий хаос.

Скорее всего, скоро игра «Ньюкасла» сильно поменяется, но на перестройку уйдёт много времени. Команда закупает вингеров, чтобы развивать свои атаки по флангам. В прошлой встрече дебютировал Энтони Эланга. Но есть и большие потери — лучший бомбардир клуба Александер Исак отказался от продления контракта.

Качественной замены шведскому нападающему у команды из Ньюкасла просто нет. А вот лондонцы более разнообразны в атаке. Микель Артета сможет подтянуть реализацию к предстоящей встрече. А когда прибудет Дьёкереш — эта проблемы станет совсем не актуальной.

Предлагаем поставить на победу «Арсенала» с форой (-1.5) за 2.45. Кадровые проблемы есть у всех во время предсезонных сборов, но у «Ньюкасл Юнайтед» они особенно острые. Ещё и внезапно бунт устроил Александер Исак, чем наверняка деморализовал команду.