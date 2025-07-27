«Оренбург» — «Динамо» Махачкала: назван фаворит матча чемпионата России

27 июля 2025 года в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Оренбург» и махачкалинское «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 17:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение оренбургскому клубу. Поставить на победу «Оренбурга» можно с коэффициентом 2.40, а шансы «Динамо» из Махачкалы оценили в 3.10. Ничья идёт с коэффициентом 3.20.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.67.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Гол в каждом тайме доступен за 1.90.