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«Оренбург» — «Динамо» Махачкала: назван фаворит матча чемпионата России

«Оренбург» — «Динамо» Махачкала: назван фаворит матча чемпионата России
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27 июля 2025 года в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Оренбург» и махачкалинское «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 17:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение оренбургскому клубу. Поставить на победу «Оренбурга» можно с коэффициентом 2.40, а шансы «Динамо» из Махачкалы оценили в 3.10. Ничья идёт с коэффициентом 3.20.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.67.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Гол в каждом тайме доступен за 1.90.

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