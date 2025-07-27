«Оренбург» — «Динамо» Мх: букмекеры спрогнозировали точный счёт
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27 июля 2025 года в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Оренбург» и махачкалинское «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 17:30 мск.
Поставить на победу «Оренбурга» можно с коэффициентом 2.40, а шансы «Динамо» из Махачкалы оценили в 3.10. Ничья идёт с коэффициентом 3.20.
Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.67. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.
Наиболее вероятный счёт — 0:0 за 6.50. Следом идёт ничья 1:1 (7.00). Заключить пари на победу «Оренбурга» со счётом 1:0 предлагается с коэффициентом 7.20.
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