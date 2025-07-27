Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Оренбург» — «Динамо» Мх: букмекеры спрогнозировали точный счёт

«Оренбург» — «Динамо» Мх: букмекеры спрогнозировали точный счёт
Комментарии

27 июля 2025 года в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Оренбург» и махачкалинское «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 17:30 мск.

Поставить на победу «Оренбурга» можно с коэффициентом 2.40, а шансы «Динамо» из Махачкалы оценили в 3.10. Ничья идёт с коэффициентом 3.20.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.67. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.

Наиболее вероятный счёт — 0:0 за 6.50. Следом идёт ничья 1:1 (7.00). Заключить пари на победу «Оренбурга» со счётом 1:0 предлагается с коэффициентом 7.20.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android