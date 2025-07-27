«Оренбург» — «Динамо» Махачкала: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на встречу РПЛ «Оренбург» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: «Оренбург» победит за 2.40.

Можно смело сказать, что команда из Махачкалы находится далеко не в лучшей форме, хотя всё равно умеет создавать проблемы соперникам ловушками из офсайдов. У подопечных Хасанби Биджиева не идёт игра ещё с прошлого сезона. Суммарно вместе с товарищескими матчами они не знают вкуса побед на протяжении 11 игр. Восемь из них закончились поражениями.

Прежний тренер, прежний состав — вот причины слабых выступлений. «Динамо» нужно освежить свою игру, потому что уровень соперников вырос. Когда закончится чёрная полоса — непонятно, но «Оренбург» в предстоящей встрече явно смотрится лучше на роль победителя. Поставим на его успех за 2.40.

Дело не только в ничьей с ЦСКА, но и в том, какая атмосфера царит внутри состава и раздевалке оренбуржцев. Владимир Слишкович в интервью заступился за своих подопечных. Ему не понравилось, что их называли аутсайдерами, которые должны проиграть армейцам с разгромным счётом. Он не даёт команду в обиду — она отвечает ему самоотдачей на поле. А что если «Спартак» зря не дал специалисту шанс?