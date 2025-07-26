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БЕТСИТИ и «Балтика» продлили сотрудничество

БЕТСИТИ и «Балтика» продлили сотрудничество
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Букмекерская компания БЕТСИТИ и футбольный клуб «Балтика» продлили соглашение о партнёрстве.

Как и в прошлом сезоне, букмекер станет официальным партнёром балтийцев. Логотип компании будет размещён на игровой форме футболистов и на рекламных носителях стадиона «Ростех Арена».

Прошлый сезон выдался для «Балтики» триумфальным. Клуб выиграл Первую лигу и завоевал повышение в классе. При поддержке БЕТСИТИ команда ярко отпраздновала чемпионство, совершив чемпионский парад на теплоходе БЕТСИТИход и проведя световое шоу на фасаде кафедрального собора.

В новом сезоне болельщиков «Балтики» ждут не менее яркие активации как в офлайне, так и онлайне – розыгрыши призов и подарков, совместные яркие матчдэи, промоакции, спецпроекты и многое другое.

Юрий Нестеров, CEO БЕТСИТИ:

– Первый сезон нашего партнёрства получился невероятно успешным. Клуб блестяще справился с поставленной задачей – уверенно вышел РПЛ. Совместно мы провели множество ярких активаций, включая масштабное празднование первой за 30 лет победы в Первой лиге. За это время мы по-настоящему сроднились с болельщиками и клубом – вместе заряжали «Вперёд, балтийцы!» на трибунах и с гордостью повторяли за Андреем Викторовичем его коронное «Мы на первом месте!» Конечно же, мы не могли оставить команду без поддержки в РПЛ. В новый сезон мы заходим с амбициозными задачами, свежими креативными идеями и приятными сюрпризами для болельщиков.

Равиль Измайлов, генеральный директор ФК «Балтика»:

— Мы рады, что продолжаем партнёрство с компанией, которая поддержала клуб на важном этапе пути к Мир РПЛ. Благодарим БЕТСИТИ за проделанную работу и с радостью сообщаем о продлении сотрудничества.

Время совместной работы прошло плодотворно — уверен, болельщики оценили творческие проекты, конкурсы и яркие активации, реализованные клубом совместно с БЕТСИТИ. Сейчас мы выходим на новый уровень и готовы ставить ещё более амбициозные задачи. В Калининграде очень любят футбол и свою команду, а мы, в свою очередь, делаем всё, чтобы каждый партнёр помогал развивать футбол в регионе и делал поход на матч ещё более интересным и комфортным для зрителей.

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