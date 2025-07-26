«Краснодар» — «Локомотив»: фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ на центральный матч тура РПЛ

26 июля «Краснодар» сыграет с «Локомотивом» в матче 2-го тура РПЛ. Встреча на стадионе краснодарцев стартует в 19:00 мск. У всех новых клиентов БЕТСИТИ есть возможность получить приветственный фрибет 2000 рублей. Для этого необходимо пройти всего два простых шага:

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Сезон для «Краснодара» стартовал раньше, чем начало РПЛ. На правах действующего чемпиона России коллектив Мурада Мусаева принимал участие в матче за Суперкубок с обладателем Кубка страны ЦСКА. «Быки» не сумели впервые в своей истории взять данный трофей и уступили армейцам с минимальным счётом (0:1). Возможно, поэтому букмекеры перед стартом РПЛ оценивали защиту титула краснодарцами в высокий коэффициент 5.50.

Тем не менее в 1-м туре чемпионата России «Краснодар» показал содержательную игру и расправился с «Нижним Новгородом» (3:0). Особенно отметился в той игре лидер команды Эдуард Сперцян, оформивший голевую передачу и забивший гол. Его будущее в «Краснодаре» под вопросом, так как СМИ практически каждый день сообщают о его возможном трансфере в Европу. Среди наиболее вероятных кандидатов — испанская «Жирона».

«Локомотив» тоже начал сезон РПЛ с победы. С таким же счётом 3:0 команда Михаила Галактионова разгромила вернувшийся в элитный дивизион отечественного футбола «Сочи». Важную роль в той победе сыграли новички железнодорожников. Александр Руденко оформил гол и передачу, а также пришедший в клуб в межсезонье Зелимхан Бакаев записал в свой актив забитый мяч.

«Краснодар» не проигрывает «Локомотиву» на протяжении четырёх личных встреч кряду. В последний раз железнодорожники обыграли «быков» на выезде ещё в августе 2016 года.

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