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«Ливерпуль» — «Милан»: прогноз на матч 26 июля

«Ливерпуль» — «Милан»: прогноз на матч 26 июля
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на товарищескую игру «Ливерпуль» — «Милан».

Ставка: «Ливерпуль» победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.55.

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Арне Слот привёл «Ливерпуль» к новому чемпионству в прошлом сезоне английской Премьер-лиги. Доминирование было серьёзным, отрыв от ближайшего преследователя говорит сам за себя. Команда была сформирована ещё Юргеном Клоппом. Но теперь Арне Слот вносит изменения. Пошли смелые трансферы.

«Милан», в свою очередь, столкнулся с перестройкой. Для того чтобы вернуться в еврокубки, руководство пригласило на пост главного тренера Массимилиано Аллегри. «Россонери» прибыли в Азию раньше, чтобы сыграть с лондонским «Арсеналом», и получилось плохо. Уступили лишь со счётом 0:1, но посмотрите на содержание! «Канониры» имели колоссальное преимущество по ударам в сторону ворот, угловым и владению.

Вряд ли чего-то принципиально иного стоит ожидать в предстоящем матче с «Ливерпулем». «Ливерпуль» не уступает «Арсеналу» по мощностям, а после трансферов, вероятно, стал ещё сильнее. Ввиду общего состояния всех футболистов, только недавно вышедших из отпуска, увидеть много голов, скорее всего, не получится. Однако победа должна остаться за английским клубом.

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