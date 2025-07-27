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«МЮ» — «Вест Хэм»: прогноз на игру 27 июля

«МЮ» — «Вест Хэм»: прогноз на игру 27 июля
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на товарищескую игру «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.10.

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«Манчестер Юнайтед» будет стремиться провести свой полный сезон под руководством Рубена Аморима. Прошлый лучше забыть как страшный сон. Сейчас линию атаки команды пополнили несколько новичков, которые должны добавить вариативности. С другой стороны, нужно набраться терпения, чтобы все механизмы заработали.

«Вест Хэм Юнайтед», в свою очередь, перестраивается. Грэм Поттер ведёт команду, но есть некоторые нюансы. Эль-Хаджи Малик Диуф и Кайл Уолкер-Питерс, как ожидается, усилят оборону, однако уход Мохаммеда Кудуса рискует ослабить атаку.

С учётом того, что футболисты «Манчестер Юнайтед» не сумели продавить оборону вернувшегося из Чемпионшипа «Лидс Юнайтед» (0:0), едва ли стоит от них ждать много голов в предстоящем матче. Ставка на тотал меньше 2.5 мяча выглядит перспективно. Тем более что она заходила в шести из девяти предыдущих очных встреч.

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