«МЮ» — «Вест Хэм»: прогноз на игру 27 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на товарищескую игру «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.10.

«Манчестер Юнайтед» будет стремиться провести свой полный сезон под руководством Рубена Аморима. Прошлый лучше забыть как страшный сон. Сейчас линию атаки команды пополнили несколько новичков, которые должны добавить вариативности. С другой стороны, нужно набраться терпения, чтобы все механизмы заработали.

«Вест Хэм Юнайтед», в свою очередь, перестраивается. Грэм Поттер ведёт команду, но есть некоторые нюансы. Эль-Хаджи Малик Диуф и Кайл Уолкер-Питерс, как ожидается, усилят оборону, однако уход Мохаммеда Кудуса рискует ослабить атаку.

С учётом того, что футболисты «Манчестер Юнайтед» не сумели продавить оборону вернувшегося из Чемпионшипа «Лидс Юнайтед» (0:0), едва ли стоит от них ждать много голов в предстоящем матче. Ставка на тотал меньше 2.5 мяча выглядит перспективно. Тем более что она заходила в шести из девяти предыдущих очных встреч.