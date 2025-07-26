«Спартак» — «Балтика»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич дал прогноз на матч «Спартак» — «Балтика» во 2-м туре РПЛ сезона-2025/2026.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.90.

«В субботу московский «Спартак» у себя дома на «Лукойл Арене» сыграет с «Балтикой», очень приятное впечатление показала и оставила «Балтика» по матчу с «Динамо», сковала действия бело-голубых, очень здорово балтийцы контратаковали. И такой эмоциональный спич Андрея Викторовича Талалаева после игры, что ничего хорошего от этого результата команда извлечь не может, потому что должна была брать больше. Амбиции, понятно, ресурсы есть у «Балтики». Удивительно даже, что в 1-м туре сыграли практически тем же составом, что играли в Первой лиге.

Но «Спартак» в 1-м туре с Махачкалой показал себя командой неплохо бегущей, с интересными решениями новыми от Деяна Станковича. Мангаш в основе, Маркиньос, который перемещается на позицию десятки, немножечко потерялся Барко, но всё ещё можно допилить, доиграть в предстоящих матчах. Плюс есть Заболотный, много он успешной игры на втором этаже показывает.

«Спартак» играет дома. Однозначно на победу «Спартака» я бы здесь не ставил, хотя, безусловно, «Спартак» фаворит. Если не будет никакого самоуспокоения у «Балтики», то должна развесёлая игра получиться, как мне кажется, обоюдоострая, с моментами. У «Спартака» в обороне в целом вроде было неплохо, но даже Махачкала пару опасных моментов у ворот сумела создать.

Я возьму в этом матче «верх», банальный «верх» за 1.9. Жду от этой игры футбол результативный, и болельщиков команды должны порадовать забитыми мячами. «Тотал больше 2.5» на «Лукойл Арене» за 1.9», — приводит слова Генича «РБ Спорт».