«Спартак» — «Балтика»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу 2-го тура РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Спартак» — «Балтика».

Ставка: победа «Спартака» по угловым с форой (-4) за 1.95.

«Спартак» — «Балтика», первый субботний матч второго тура РПЛ сезона-2025/2026. Календарь у «красно-белых» выдался на редкость удачный. Три матча с командами из второй восьмерки, два из которых дома. А между вторым и третьим турами, игра на кубок с «Ростовом». И только потом, в четвертом туре первая игра с командой из первой шестерки. И к этому матчу можно уже подойти готовыми на 100%, и если команда ставит задачу — первое место, то перед четвертым туром у «Спартака» должно быть девять очков, что в общем-то реально.

Первая победа уже одержана. И считаю, будет вторая. И скорее всего «красно-белые» оставят свои ворота «на замке» (один из вариантов для прогноза — «Балтика» не забьет»). Объективно, хозяева сильнее, и всё решат индивидуальные качества футболистов московского «Спартака».

Конечно, у Талалаева команда крепкая, судя по первому матчу (ничья в Москве с «Динамо»), уже сейчас хорошо готова функционально. Но, повторюсь, в этом матче высказывание «дисциплина бьёт класс» не сработает.

Победа «Спартака» с форой (-1) за 1.79 — первый вариант для прогноза. А мой вариант следующий: победа «красно-белых» по угловым с форой (-4), котировка 1.95. С первых минут хозяева пойдут вперед, атаки и подачи с фланга, где будут играть Маркиньос и Солари, удары по воротам. Именно это может привести к большому количеству угловых», — приводит слова Градиленко «ВсёПроСпорт».