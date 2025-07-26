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«Спартак» — «Балтика»: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата России

«Спартак» — «Балтика»: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата России
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Балтика».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 1.79.

«Московский «Спартак» во 2-м туре РПЛ принимает калининградскую «Балтику».

Красно-белые стартовали в сезоне с победы над «Динамо» из Махачкалы с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Маркиньоса. Однако игра оставила неоднозначные впечатления — команда имела преимущество, но не реализовала несколько моментов, а четыре гола были отменены судьёй. Несмотря на это, «Спартак» выглядел организованно в атаке и сохранил ворота сухими.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Балтика», вернувшаяся в РПЛ после года в Первой лиге, уже показала характер, сыграв вничью с московским «Динамо» (1:1) в 1-м туре. Калининградцы открыли счёт и продемонстрировали грамотную оборону, а их нападающий Брайан Хиль выглядит опасным в атаке. Команда Талалаева физически подготовлена, умеет действовать на контратаках и может использовать слабые места «Спартака».

История очных встреч говорит в пользу «Спартака», но в последней игре в 2024 году калининградцы одержали победу 1:0.

Жду, что «Спартак» будет контролировать мяч и атаковать, но «Балтика» сосредоточится на плотной обороне и быстрых контратаках. Несмотря на это, красно-белые должны побеждать на своём поле. Поставлю на этот исход с форой (-1) мяч», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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