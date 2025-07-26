«Спартак» — «Балтика»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ в Москве

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч российской Премьер-лиги «Спартак» — «Балтика».

Ставка: победа «Спартака» 2:1 за 7.60.

«Спартак» продолжает свой путь в новом сезоне РПЛ. В первом туре он набрал три очка. На этот раз в соперниках — вернувшаяся в лигу «Балтика», которая неделю назад уже отобрала баллы у другого московского гранда. Сейчас все равно отдаю предпочтение команде Станковича.

Легкое опасение перед матчем «Спартака» с махачкалинским «Динамо» было. Все-таки дагестанский клуб в прошлом сезоне часто удивлял, навязывал борьбу сильным оппонентам. «Красно-белые» же могут в любом матче удивить и проиграть, даже если это старт сезона. Но неудачи не произошло.

В общем-то, вопросов к результату нет. 1:0 — заслуженная победа команды Станковича. Даже более крупный счет мог бы быть, моменты у москвичей были, особенно во втором тайме. Было видно, что «Динамо» трудно, еще и Аззи часто ошибался, потом и вовсе был удален. Да, численное преимущество «Спартак» в еще один гол не смог конвертировать. В том числе, и арбитр сыграл свою роль, несколько голов не засчитали. Но тут главное три очка, а уже как они были добыты — не так важно на данном этапе.

Ну а «Балтика» удивила в первом туре РПЛ. Смогла она отобрать очки у очевидного фаворита — «Динамо». Да, повезло калининградцам, что москвичи летом сменили тренера, с Карпиным «бело-голубые» не успели еще сыграться. И матч был по-настоящему равный, где-то команда Талалаева даже ближе к победе была, она и счет первой открыла, и потом могла забивать.

В целом, такой результат можно было ожидать. Потому что сейчас все команды находятся примерно в равной ситуации — сезон только стартовал, игровой тонус все еще набирают. Так что индивидуальные качества футболистов пока не так сильно влияют, важно, сможешь ли ты «отбегать» все 90 минут. И «Балтика» с этой задачей справилась.

И вот теперь вопрос, сумеет ли клуб из Калининграда повторить свой успех и оказать сопротивление «Спартаку»? Я думаю, сможет. Но вот даже в ничью тут все-таки не верю. Множество моментов было у «красно-белых» в игре с махачкалинцами. Думаю, активный футбол команда Станковича и сейчас продемонстрирует, забив больше оппонента по итогу», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».