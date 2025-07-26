«Динамо» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч 2-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» — «Ростов» во 2-м туре РПЛ сезона-2025/2026.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.97.

«Одна из самых интригующих встреч этого тура. Валерий Карпин против своей бывшей команды. Джонатан Альба против Валерия Карпина, которого он называет одним из лучших тренеров мира. Карпин прекрасно знаком со всеми игроками «Ростова». Там изменений не сказать чтобы очень много. Шанталий не играл, играл Прохин на позиции опорного полузащитника. Сулейманов вышел на замену. Это все из изменений в «Ростове». Да, нет Осипенко, нет Комличенко. Но «Ростов» показал очень добротный, качественный, цельный футбол против «Зенита», особенно первые минут 50-60. Потом, конечно, силёнки начали «Ростов» покидать, и концовку или часть второго тайма команда уже провела не лучшим образом, пропустила два мяча. Правда, в самой концовке могли ещё отыграться.

У «Динамо» по медийной части всё более чем хорошо, по футбольной части Карпин сказал, что не удовлетворён игрой своей команды, персонально не стал никого выделять, абсолютно все сыграли ниже своих возможностей. Учитывая, как прессингует «Ростов», учитывая, как динамовцы разыгрывают коротким пасом мяч со своей половины поля, «Ростов» может динамовцев за это наказать, как и «Зенит». Но одного забитого мяча «Динамо», может быть, в этой встрече не хватит. «Динамо» надо забивать больше, пора снимать шапку-невидимку Ивану Сергееву. Плюс у «Динамо», конечно, проблемы со скамейкой, не сказать что богатый выбор игроков, которые могут усилить игру.

Я всё-таки думаю, что здесь, учитывая специфику, учитывая, что команды друг друга хорошо знают, что Карпин хорошо знает «Ростов», вариант «обе забьют» должен сыграть, но он оценивается достаточно скромно. Я бы усилился и взял «обе забьют и тотал больше 2.5» за 1.97. Как правило, «Динамо» и «Ростов» играют весело, ярко и результативно», — приводит слова Генича «РБ Спорт».