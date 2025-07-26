«Динамо» Москва — «Ростов»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ 26 июля

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» Москва — «Ростов».

Ставка: победа «Динамо» за 1.71.

«Динамо» Москва — «Ростов». Сразу про качество игры и результат первого тура. Динамовцы, если сказать одним словом, разочаровали. Не смогли одолеть дебютанта РПЛ, завершив матч с «Балтикой» 1:1. Чудес не бывает, нужно время для построения команды.

У ростовчан вроде всё более или менее ровно, работают уже семь лет «по карпинско-альбовской» схеме. Понятно, что ушли основные игроки, Комличенко и Осипенко. Но на замену центральному защитнику сборной России пришёл из «Зенита» Дмитрий Чистяков, и, надеюсь, за счёт игр в основном составе он наберёт прежнюю форму. А на место Комличенко пришёл Сулейманов из «Локомотива».

И проигранный матч первого тура в Питере показал, что команда «скорее, жива»! И тренеру ФК «Ростов» будет намного легче подготовиться к матчу против «Динамо». «Костяк» сохранился, все игроки знают требование тренера, а наставник знает своих игроков «от и до». Да и цели и задачи у ростовчан совершенно несопоставимы с динамовцами. Поэтому будут играть раскованно, без напряжения, надеюсь! Повторюсь, надеюсь!!!

К прогнозу: первый вариант с одинаковой цифрой 1.71 — это победа «Динамо» и фора (+1) на «Ростов». И я бы выбрал, конечно же, «Ростов». Но учитывая то, что Альба «оооооочень» давно знаком, дружит и работает «в связке» с Карпиным, я просто рекомендую и выбираю победу «Динамо» за 1.71. И это, как говорится, даром!» — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».