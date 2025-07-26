«Динамо» Москва — «Ростов»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» Москва — «Ростов».

Ставка: 1:1 за 9.00.

«Динамо» Москва и «Ростов» сойдутся во 2-м туре чемпионата России. Учитывая то, как они провели первые матчи в турнире, я тут не уверен в том, кто является однозначным фаворитом пары.

«Динамо» во главе с Карпиным не сумело набрать три очка на старте турнира. Причём соперник, казалось, был почти «проходной» — «Балтика», которая только что вернулась в РПЛ спустя год после вылета. Само собой, уровень футболистов у обеих команд несопоставим. Но на данном этапе сезона это не имеет такого значения. Физические и игровые кондиции сейчас у всех схожие.

«Балтика» навязала «Динамо» равную борьбу, местами калининградцы выглядели даже лучше. Плюс помешал подопечным Карпина первый пропущенный мяч, Лунёв неудачно вышел из ворот, не перехватил прострел. В итоге «Динамо» включилось в игру только во втором тайме, начало доминировать, плюс калининградцы чуть устали. Но хватило команды Карпина всего на один гол — Касерес забил дальним ударом после нескольких рикошетов в штрафной.

А вот «Ростов» отлично себя показал в игре с «Зенитом». Да, клуб проиграл 1:2, но зато как он это сделал. В первом тайме ростовчане выглядели лучше соперника. Плюс помогла им ошибка Латышонка, так они и открыли счёт на 22-й минуте — Комаров забил в пустые ворота. Однако во втором тайме питерцы воспользовались своим главным преимуществом — заменами, глубокой скамейкой. Несколько топовых футболистов у «Зенита» было на лавке, тот же новичок Жерсон вышел.

«Ростову» с обновлённым «Зенитом» во втором тайме тяжело было тягаться на равных. Так матч и был проигран. Но в первом тайме действительно неплохо подопечные Альбы выглядели. И это при том, что клуб уже сильно изменился в сравнении с тем, каким он был ещё полгода назад, тренер ушёл, состав поменялся частично.

Учитывая эти две игры, я тут жду ничьей. «Динамо» смотрелось не так уверенно на фоне «Балтики», ещё «вчера» игравшей в Первой лиге. «Ростов» же, напротив, половину игры с «Зенитом» выглядел уверенно. А таких замен, как у питерцев, у «Динамо» явно нет», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».