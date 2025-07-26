«Динамо» — «Ростов»: ставка Романа Павлюченко на матч 2-го тура РПЛ 26 июля

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Динамо» Москва — «Ростов».

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1) мяч за 2.09.

«Динамо» и «Ростов» сыграют в рамках второго тура РПЛ. Интересное противостояние, учитывая, что москвичей сейчас возглавляет Валерий Карпин, еще полгода назад работавший в ростовском коллективе. Да и несколько игроков из стана «южан» сейчас защищают «бело-голубые» цвета. Жду тут интересного эмоционального футбола, пусть и фаворит для меня очевиден.

Да, «Динамо» явно не рассчитывало на потерю очков уже в первом туре РПЛ. Но по итогу матча с «Балтикой» в активе у команды всего одно очко. И это калининградцам не просто повезло. Команда Карпина действительно провела не лучший матч, отрезками их соперник выглядел лучше. Да, испортил все «Динамо» быстрый гол команды Талалаева, Лунев не дотянулся до мяча после сильного прострела. Во втором тайме «бело-голубые» быстро сравняли, Касерес забил сильным ударом издалека после нескольких отскоков в штрафной.

В целом, москвичи выглядели лучше, но «Балтика» до конца встречи имела моменты время от времени, и разыгрывала, и контратаковала. Итог — 1:1. Понятно, что Карпину еще нужно время, чтобы сработаться с новой командой, состав которой тоже частично изменился. В целом, все равно хорошие шансы у нее в этом сезоне, я думаю.

У «Ростова» в первом туре ситуация с первым голом была схожей, как в матче у «Динамо». Только на этот раз уже сами ростовчане воспользовались ошибкой оппонента. Вратарь «Зенита» Латышонок отдал плохую ближнюю передачу, после чего ростовчане перехватили мяч, Комаров забил. И в первом тайме игра была равной у них, даже после гола команда Джонатана Альбы имела моменты, пару раз даже могла еще забить.

Но вот вторая 45-минутка почти полностью прошла под диктовку «Зенита», который явно не намеревался терять очки в первом же тура. Множество моментов создали питерцы, дважды забили по итогу, хотя могли и с более крупным счетом побеждать — 2:1.

Да, отрезками хорошо выглядел «Ростов» в игре с «Зенитом», в первом тайме давил. Но «динамовцы» сейчас будут мотивированы. Они постарается исправиться за неудачу в первом туре, за потерю очков в игре с «Балтикой». Ресурсы для успеха у «бело-голубых» точно есть», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».