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«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на центральный матч 2-го тура РПЛ

«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на центральный матч 2-го тура РПЛ
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Локомотив».

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.11.

«Краснодар» впервые сыграет официальный матч в ранге чемпиона дома. Команда обыграла «Пари НН» 3:0, но, наверное, счет все-таки не совсем по игре, уж больно удачно «Краснодар» воспользовался индивидуальными ошибками «Пари НН» и увез крупную победу. Но в целом в обороне «Краснодар» смотрелся более-менее, хотя показалось, что чуть-чуть нервничал Стас Агкацев.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

С тем же счетом 3:0 выиграл «Локомотив» свой матч у «Сочи», дожав соперника только в последние 10 минут, удачно сыграли замены.

Последние два года «Локомотив» «Краснодару» в Краснодаре не проигрывает. В прошлом сезоне была ничья 0:0, до этого сыграли 1:1. «Краснодар» у букмекеров, конечно же, идет фаворитом, его победа оценивается в 1,9, но как-то на победу «Краснодара» не лежит душа поставить, потому что «Локомотив» может упереться, к тому же у «Локомотива» очень быстрые фланги. «Локомотив» в целом демонстрировал неплохую игру в обороне.

Я думаю, что один из моих любимых вариантов в последнее время – 2-3 гола в матче – вполне для этой игры подходящий. Тотал 2-3 гола за коэффициент 2,11 – это мой выбор», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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