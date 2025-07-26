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«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз Владислава Радимова на встречу 2-го тура РПЛ

«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз Владислава Радимова на встречу 2-го тура РПЛ
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Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Локомотив».

Ставка: победа «Краснодара» за 1.95.

«Локомотив» выиграл 3:0, но «Сочи» откровенно слабая команда. «Краснодар» на классе обыграл «Нижний Новгород» тоже со счетом 3:0. В принципе, две команды такие атакующие.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но здесь, в моем понимании, фаворит «Краснодар» по одной простой причине – это первый матч в статусе чемпиона на своем поле. Я думаю, что придет аншлаг, все будут на эйфории от прошлого сезона. Плюс есть хорошие новички.

Поэтому первый мой прогноз – это победа «Краснодара». И второй мой прогноз – тотал больше 10,5 углового. В матчах «Краснодара» это происходит постоянно, «Локомотив» тоже не будет отсиживаться в обороне», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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