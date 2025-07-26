«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз Владислава Радимова на встречу 2-го тура РПЛ

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Локомотив».

Ставка: победа «Краснодара» за 1.95.

«Локомотив» выиграл 3:0, но «Сочи» откровенно слабая команда. «Краснодар» на классе обыграл «Нижний Новгород» тоже со счетом 3:0. В принципе, две команды такие атакующие.

Но здесь, в моем понимании, фаворит «Краснодар» по одной простой причине – это первый матч в статусе чемпиона на своем поле. Я думаю, что придет аншлаг, все будут на эйфории от прошлого сезона. Плюс есть хорошие новички.

Поэтому первый мой прогноз – это победа «Краснодара». И второй мой прогноз – тотал больше 10,5 углового. В матчах «Краснодара» это происходит постоянно, «Локомотив» тоже не будет отсиживаться в обороне», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».