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«Краснодар» — «Локомотив»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата России

«Краснодар» — «Локомотив»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата России
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Локомотив».

Ставка: 1:1 за 6.00.

«Краснодар» против «Локомотива». Две сильные команды. Само собой, матч будет интересным, ярким. Не уверен, что они определят победителя по итогам встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» не лучшим образом начал этот сезон. Стартовал матчем за Суперкубок, в котором проиграл ЦСКА – 0:1. Армейцы даже с новым тренером, который пришёл недавно, смогли обыграть действующего чемпиона РПЛ. Потому что всё на поле решают игроки, а состав у ЦСКА крепкий. Да, «быки» не прямо ужасно смотрелись, моментов у них было много, особенно в первом тайме. Но вот во второй сорокапятиминутке подопечные Челестини уже переиграли оппонента.

Но зато в 1-м туре РПЛ «Краснодар» всё-таки добыл победу. И соперник там был намного проще – «Пари НН», которому вообще повезло сохранить прописку в лиге. Но я бы не сказал, что у них всё однозначно было, даже несмотря на итоговый счёт 0:3. Нижегородцы в уровне не уступали сопернику, свои моменты имели. Всё испортил Александров, который в начале второго тайма в свои ворота забил. Да, всё равно подопечные Шпилевского, скорее всего, проиграли бы, но счёт бы мог быть не таким крупным – 1:2, например.

Ну а «Локомотив» в этом сезоне явно настроен серьёзно. Шестое место в прошлом розыгрыше РПЛ было провальным для клуба. И в первую очередь, как я говорил, результаты команды Галактионова были связаны с недостаточными вложениями в атаку. Сейчас летом клуб сделал упор на нападение – пришли Комличенко, Бакаев и Руденко. Собственно, они были главными героями матча с «Сочи» в 1-м туре, можно сказать, что сделали результат – 3:0. Да, ещё нужно время, чтобы все сыгрались, ещё и Пиняев не играл. В целом хорошее впечатление игра «Локо» оставила, хотя и соперник не должен был вызывать трудностей.

Тут я жду равного футбола. По 1-му туру сложно судить, у них ещё и оппоненты были не такие сильные. Сейчас же обе команды будут претендовать на успех. Жду осторожного футбола, проигрывать никто не хочет на старте сезона. Думаю, счёт будет равным с минимальным количеством забитых голов», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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