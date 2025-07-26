«Краснодар» — «Локомотив»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Локомотив».

Ставка: 1:1 за 6.00.

«Краснодар» против «Локомотива». Две сильные команды. Само собой, матч будет интересным, ярким. Не уверен, что они определят победителя по итогам встречи.

«Краснодар» не лучшим образом начал этот сезон. Стартовал матчем за Суперкубок, в котором проиграл ЦСКА – 0:1. Армейцы даже с новым тренером, который пришёл недавно, смогли обыграть действующего чемпиона РПЛ. Потому что всё на поле решают игроки, а состав у ЦСКА крепкий. Да, «быки» не прямо ужасно смотрелись, моментов у них было много, особенно в первом тайме. Но вот во второй сорокапятиминутке подопечные Челестини уже переиграли оппонента.

Но зато в 1-м туре РПЛ «Краснодар» всё-таки добыл победу. И соперник там был намного проще – «Пари НН», которому вообще повезло сохранить прописку в лиге. Но я бы не сказал, что у них всё однозначно было, даже несмотря на итоговый счёт 0:3. Нижегородцы в уровне не уступали сопернику, свои моменты имели. Всё испортил Александров, который в начале второго тайма в свои ворота забил. Да, всё равно подопечные Шпилевского, скорее всего, проиграли бы, но счёт бы мог быть не таким крупным – 1:2, например.

Ну а «Локомотив» в этом сезоне явно настроен серьёзно. Шестое место в прошлом розыгрыше РПЛ было провальным для клуба. И в первую очередь, как я говорил, результаты команды Галактионова были связаны с недостаточными вложениями в атаку. Сейчас летом клуб сделал упор на нападение – пришли Комличенко, Бакаев и Руденко. Собственно, они были главными героями матча с «Сочи» в 1-м туре, можно сказать, что сделали результат – 3:0. Да, ещё нужно время, чтобы все сыгрались, ещё и Пиняев не играл. В целом хорошее впечатление игра «Локо» оставила, хотя и соперник не должен был вызывать трудностей.

Тут я жду равного футбола. По 1-му туру сложно судить, у них ещё и оппоненты были не такие сильные. Сейчас же обе команды будут претендовать на успех. Жду осторожного футбола, проигрывать никто не хочет на старте сезона. Думаю, счёт будет равным с минимальным количеством забитых голов», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».