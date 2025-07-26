«Краснодар» — «Локомотив»: ставка Романа Павлюченко на матч 2-го тура РПЛ 26 июля

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Локомотив».

Ставка: победа «Краснодара» за 1.87.

«Центральный матч второго тура РПЛ — «Краснодар» против «Локомотива». Интересная игра, но я всё же верю в хозяев поля. Для них это будет первый официальный домашний в статусе чемпионов России. Железнодорожникам тяжело тут придётся.

Обе команды стартовали в Премьер-Лиге с побед. Но заработали три очка они в разном стиле. У «Краснодара» был матч с «Пари НН», которому вообще повезло вернуться в турнир, он должен был вылетать в Первую лигу. Но мотивация у нижегородцев была, плюс произошли обновления — новые игроки, смена тренера. И «быкам» было не так просто в Нижнем Новгороде, особенно в первом тайме их оппонент много давил и имел моменты.

Но в их матче по итогу забивал только «Краснодар». Он открыл счёт на 40-й минуте — Диего Коста забил головой после розыгрыша. Во втором тайме чуть сложнее приходилось «Пари НН», заканчивались силы. Ещё и защитник отдал неудачный пас на вратаря, забив в свои ворота. По итогу краснодарцы просто начали перебегать оппонента, много контратак создавали. В одной из них клуб забил третий мяч — Сперцян отличился. Уверенная победа была команды Мусаева, пусть и в первом тайме не так легко ей было.

Ну а у «Локомотива» совсем другой сценарий матча с «Сочи» был в первом туре. Все три гола клуб забил после 80-й минуты. Но это совершенно не отражает ход их противостояния. Я бы сказал, немного расслабленно играла команда Галактионова, доминировала, владела мячом, не торопилась. Да, под конец пришлось уже увеличить темп, так как голов так и не было. Ну и тут класс взял своё.

Разными атаками забивали железнодорожники, красивый гол был у Воробьёва, который в контратаке перекинул мяч через вратаря соперника, выиграл борьбу у защитника и забил в пустые ворота. Третий мяч Бакаев красиво забил, пробив в ближнюю девятку ворот. В общем, если бы «Локо» включился раньше, мог бы он и более крупно побеждать, «Сочи» давал возможности.

Но тут всё-таки важно, что матч пройдёт в Краснодаре. Хозяева поля будут мотивированы. Их класс остается очень высоким, да и состав пополняется качественными новичками. Вот пришёл Перрен из «Осера». «Локомотиву» вряд ли даже один балл по итогу встречи удастся набрать», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».