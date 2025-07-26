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«Краснодар» — «Локомотив»: ставка Игоря Семшова на главный матч тура РПЛ

«Краснодар» — «Локомотив»: ставка Игоря Семшова на главный матч тура РПЛ
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Локомотив».

Ставка: ТМ 3 за 1.78.

«Во втором туре РПЛ «Краснодар» принимает «Локомотив». Обе команды стартовали в сезоне с крупных побед — 3:0 против «Пари НН» и «Сочи» соответственно. Краснодарцы, несмотря на разгром, не выглядели идеально, а «Локомотив» добился успеха лишь в концовке, забив все три мяча после 80-й минуты.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар», действующий чемпион, остаётся фаворитом по коэффициентам, но вопросы к их игре сохраняются. После поражения в Суперкубке от ЦСКА (0:1) команда Мурада Мусаева демонстрирует нестабильность в атаке, хотя усиление в лице Гаэтана Перрена может добавить вариативности.

«Локомотив» под руководством Михаила Галактионова делает ставку на молодых российских игроков: Бакаев, Руденко и Воробьёв уже отметились голами.

Считаю, что «Краснодар» сохранит беспроигрышную серию в РПЛ, но «Локомотив» может усложнить задачу, особенно если повторит боевой настрой первого тура. Матч, скорее всего, не станет зрелищным, но борьба за очки будет напряжённой. Поставлю на тотал меньше трёх мячей», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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