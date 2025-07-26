«Сочи» — «Акрон»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата России

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Сочи» — «Акрон» во 2-м туре РПЛ сезона-2025/2026.

Ставка: индивидуальный тотал «Сочи» больше 1.5 за 2.04.

«Сочи» у себя на стадионе «Фишт» во втором туре РПЛ будет принимать «Акрон». С «Акроном» всё более-менее понятно. Пока нет новичков, кроме Хосонова и Гудиева. И в ожидании новых футболистов Заур Тедеев и остальные болельщики «Акрона». «Сочи» прилично укрепился, ещё дополнительно укрепился. И Мухин, и Волков, и уже вышеобозначенные, упомянутые перед сезоном, пришедшие Зиньковский и Ежов, Гуарирапа вернулся, Игнатова взяли. Хороший подбор игроков у «Сочи», очень хороший подбор игроков. Но, разумеется, пока ещё они несыгранны, и вот такой единый музыкальный футбольно-музыкальный ансамбль как-то не сложился. Но я уверен, что «Сочи» будет добирать, это точно, команда по составу не должна бороться за выживание. И домашние матчи для «Сочи» чрезвычайно важны. Тут очки терять нельзя. Не получилось что-то, особенно во втором тайме, в матче с «Локомотивом», но всё можно наверстать и накрутить уже в матче с «Акроном».

«Акрон» большую часть игры с «Крыльями» владел мячом, что-то пытался создать, набрасывал на Дзюбу. Дзюба не так был продуктивен, как большую часть весны. Но что-то у «Акрона» всё равно есть: хорошая, подвижная середина поля, где выделяется Джаковац, Неделчяру в центре обороны неплохо себя показал. В общем, что-то Тедеев из старого материала пытается сейчас слепить. Есть молодые фланги интересные — Пестряков, Болдырев, может быть, какие-то изменения и в этих позициях на матч с «Сочи» произойдут.

Очень нравится атака «Сочи» по именам. Не всё получилось с «Локомотивом». Может получиться в домашней игре с «Акроном». «Акрон» в прошлом сезоне очень много пропускал. «Сочи» минимум 2 мяча в ворота «Акрона» в этой встрече забьёт, то есть «индивидуальный тотал «Сочи» больше 1.5» за 2.04. Таков мой прогноз на эту встречу», — приводит слова Генича «РБ Спорт».