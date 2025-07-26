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«Сочи» — «Акрон»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу 2-го тура РПЛ

«Сочи» — «Акрон»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу 2-го тура РПЛ
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Сочи» — «Акрон».

Ставка: победа «Акрона» с форой (0) за 2.20.

«Сочи» — «Акрон», матч второго тура РПЛ. Сразу напомню, что «Акрон» в первом туре сыграл вничью 1:1 с «Крыльями», а «Сочи» «устроился» на 0:3 в Москве, на стадионе «Локомотив».

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Что один, что и второй результат достаточно легко было спрогнозировать. Я предполагал победу «Акрона» с форой (0) (и был близок), и чистую победу «Локомотива» (а здесь, как говорит молодежь, «на изи»).

И здесь можно выбрать несколько вариантов для прогноза, которые не будет слишком рискованные. За счет того, что матч будет проходить в Сочи, шансы команд на победу, по моему мнению, уравниваются.

Варианты для прогноза: «Акрон» не проиграет» за 1,63. Но кто хочет чуть-чуть рискнуть, то можно рассмотреть и победу гостей с форой (0) за 2.20. Ставка на «тотал больше 1.5 во втором тайме» за 1.94, по моему мнению, тоже достойна внимания. Для тех, кто любит риск, результативная ничья в матче — 1:1 (за 6.00). И как вы помните, в позапрошлом году ФК «Сочи» любил заканчивать матчи со счетом 2:2 (коэффициент 20.00).

А мой прогноз — победа «Акрона» с форой (0)», — приводит слова Градиленко «ВсёПроСпорт».

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