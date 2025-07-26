Пётр Ян — Маркус Макги: кто фаворит боя UFC on ABC 9, какие прогнозы и ставки

26 июля в Абу-Даби, ОАЭ, состоится турнир UFC on ABC 9. Его главным событием станет бой экс-чемпиона UFC в среднем весе Роберта Уиттакера против Ренье де Риддера.

Кроме того, в октагон выйдет Пётр Ян, его соперник — Маркус Макги.

Начало события ожидается в 19:00 мск, а бои основного карда стартуют в 22:00. Посмотреть прямой эфир турнира UFC on ABC 9 можно будет на телеканале «Матч Боец». Бои основного карда покажет «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Букмекеры уверены в победе Петра Яна — коэффициент 1.20. Шансы его соперника оценили в 4.80.

Заключить пари на тотал меньше 2.5 раунда предлагается с коэффициентом 2.85.