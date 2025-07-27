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ЦСКА — «Ахмат»: определён самый вероятный счёт

ЦСКА — «Ахмат»: определён самый вероятный счёт
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Новый сезон Российской Премьер-Лиги набирает обороты. Добрались до 2-го тура. В воскресенье, 27 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч ЦСКА — «Ахмат». Стартовый свисток запланирован на 15:00 мск.

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Сделать ставку на победу московского ЦСКА предлагается с коэффициентом 1.65, что приблизительно равно 59% вероятности.

Победа грозненского «Ахмата» оценивается в 6.10, а на ничейный исход можно поставить за 3.90.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.96.

Самый вероятный исход — 1:0 в пользу ЦСКА (6.50). Ничья 1:1 доступна за 7.00, на победу ЦСКА 2:0 выставлен коэффициент 8.20.

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