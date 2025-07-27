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ЦСКА — «Ахмат»: прогноз «Чемпионата»

ЦСКА — «Ахмат»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру РПЛ ЦСКА — «Ахмат».

Ставка: ЦСКА забьёт минимум дважды и победит за 2.00.

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В какой-то степени соперники похожи. Хотя бы своим горем. На двоих в 1-м туре набрали всего одно из шести возможных очков и не забили ни одного гола. Московский ЦСКА гостил у «Оренбурга», которому несказанно повезло снова выступить в элите, и сыграл вничью со счётом 0:0. Грозненский «Ахмат», в свою очередь, принимал казанский «Рубин» и уступил со счётом 0:2.Однако на деле всё было не так однозначно плохо, как может показаться.

Пока есть впечатление, что «Ахмат» строится. ЦСКА же достался Фабио Челестини достаточно целостным, при этом работают и внесённые изменения. Во время предсезонки удалось показать результативный футбол. Плюс выиграли трофей у «Краснодара». Грозненский клуб под руководством Александра Сторожука снова сыграет неплохо, но на домашнем стадионе армейцы должны побеждать, забив пару мячей.

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