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Букмекеры оценили шансы «Зенита» победить «Рубин» в Казани

Букмекеры оценили шансы «Зенита» победить «Рубин» в Казани
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27 июля 2025 года в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Рубин» и «Зенит». Встреча состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 20:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение петербургскому клубу. Поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.57, что составляет примерно 60% вероятности.

При этом шансы «Рубина» оценили в 5.80 (16%). Ничья идёт с коэффициентом 4.10 (24%).

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92.

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