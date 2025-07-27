«Рубин» — «Зенит»: стал известен самый вероятный счёт

27 июля 2025 года в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Рубин» и «Зенит». Встреча состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение петербургскому клубу. Поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.57, а шансы «Рубина» оценили в 5.80. Ничья идёт с коэффициентом 4.10.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92.

Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу петербургского клуба за 7.00. Следом идёт ничья 1:1 (7.40), а на победу «Зенита» 2:0 выставлен коэффициент 8.30.