Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Рубин» — «Зенит»: прогноз на матч

«Рубин» — «Зенит»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру РПЛ «Рубин» — «Зенит».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.30.

Клуб Сергея Семака не потерял лидеров и усилил проблемные позиции, а межсезонье провёл впечатляюще. Несмотря на это, во встрече 1-го тура возникли трудности с «Ростовом». Хотя в атаке «Зенит» был просто неудержим, подводила лишь реализация. Официально дебютировали Роман Вега и Жерсон. Семак остался доволен их выступлением, однако сказать, сможет ли выпустить бразильца в матче с «Рубином» с первых минут, не смог. Хотя сам полузащитник выразил готовность.

Постепенно новички втянутся в игру клуба из Санкт-Петербурга, а лидеры наберут нужную форму. Тогда начнётся совсем другой футбол. А пока у команды из Казани есть шанс хотя бы не проиграть всухую, как это было в двух очных встречах прошлого сезона РПЛ (дважды по 0:4). Судя по всему, обе команды забьют, а тотал превысит 2.5 мяча.

«Рубин» отлично играет на домашнем стадионе, а ещё будет мотивирован Мирлинд Даку, которого «Зенит» пытался купить в межсезонье, но не сошёлся по зарплате. Ну а говорить о возможностях в атаке сине-бело-голубых даже не стоит, там и так всё понятно — Жерсон, Мостовой, Кассьерра, Педро, Глушенков, Соболев, Гонду. Внушительно!

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android