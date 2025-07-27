«Рубин» — «Зенит»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру РПЛ «Рубин» — «Зенит».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.30.

Клуб Сергея Семака не потерял лидеров и усилил проблемные позиции, а межсезонье провёл впечатляюще. Несмотря на это, во встрече 1-го тура возникли трудности с «Ростовом». Хотя в атаке «Зенит» был просто неудержим, подводила лишь реализация. Официально дебютировали Роман Вега и Жерсон. Семак остался доволен их выступлением, однако сказать, сможет ли выпустить бразильца в матче с «Рубином» с первых минут, не смог. Хотя сам полузащитник выразил готовность.

Постепенно новички втянутся в игру клуба из Санкт-Петербурга, а лидеры наберут нужную форму. Тогда начнётся совсем другой футбол. А пока у команды из Казани есть шанс хотя бы не проиграть всухую, как это было в двух очных встречах прошлого сезона РПЛ (дважды по 0:4). Судя по всему, обе команды забьют, а тотал превысит 2.5 мяча.

«Рубин» отлично играет на домашнем стадионе, а ещё будет мотивирован Мирлинд Даку, которого «Зенит» пытался купить в межсезонье, но не сошёлся по зарплате. Ну а говорить о возможностях в атаке сине-бело-голубых даже не стоит, там и так всё понятно — Жерсон, Мостовой, Кассьерра, Педро, Глушенков, Соболев, Гонду. Внушительно!