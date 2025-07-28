«Урал» — «Черноморец»: назван фаворит матча Первой лиги

28 июля 2025 года в матче 2-го тура Первой лиги сыграют «Урал» и «Черноморец». Встреча состоится на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало — в 16:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение екатеринбургскому клубу. Поставить на победу «Урала» можно с коэффициентом 1.75, а шансы «Черноморца» оценили в 5.00. Ничья идёт с коэффициентом 3.55.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.60.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15. Заключить пари на гол в каждом тайме предлагается за 2.05.