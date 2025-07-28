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«Урал» — «Черноморец»: стал известен самый вероятный счёт

«Урал» — «Черноморец»: стал известен самый вероятный счёт
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28 июля 2025 года в матче 2-го тура Первой лиги сыграют «Урал» и «Черноморец». Встреча состоится на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало — в 16:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение екатеринбургскому клубу. Поставить на победу «Урала» можно с коэффициентом 1.75, а шансы «Черноморца» оценили в 5.00. Ничья идёт с коэффициентом 3.55.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15.

Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Екатеринбурга за 6.00. Ничья 1:1 идёт за 6.50. На точный счёт 0:0 выставлен коэффициент 7.10.

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