Букмекеры оценили шансы сборной России победить Иран в Химках

28 июля 2025 года в баскетбольном товарищеском матче сыграют сборные России и Ирана. Встреча состоится на арене «Баскетбольный центр Московской области» в Химках. Начало — в 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение подопечным Зорана Лукича. Поставить на победу сборной России можно с коэффициентом 1.13, что составляет около 84% вероятности.

При этом шансы сборной Ирана оценили в 7.20 (13%). Ничья идёт с коэффициентом 27.00 (3%).

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 142.5 очка можно за 1.85, тотал меньше 142.5 очка тоже идёт за 1.85.

Победу россиян с форой (-14.5) эксперты оценили коэффициентом 1.98. Если иранцы выиграют с форой (+14.5), сыграет коэффициент 1.74.