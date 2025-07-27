Англия — Испания: прогноз на финал Евро-2025 среди женщин

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на финал ЧЕ-2025 Англия (ж) — Испания (ж).

Ставка: ничья за 3.60.

У женской сборной Испании на кону стоит история. После побед на чемпионате мира и в Лиге наций победа на чемпионате Европы сделает испанских футболисток первыми, кто будет обладать всем комплектом трофеев. А помимо дополнительной мотивации, у них есть отличная форма. На групповом этапе были уверенные победы, в плей-офф тоже всё находилось плюс-минус под контролем.

С другой стороны, у сборной Англии есть Сарина Вигман. Эта тренер выводила свои команды в финалы на четырёх крупных турнирах подряд. Значит, есть система. Англичанки здорово прошли групповой этап и как минимум доходили до дополнительного времени в плей-офф ЧЕ-2025. Логично ждать, что они сумеют сохранить баланс на табло в основное время и в финале.

Женская сборная Испании, конечно, справедливо кажется фаворитом. Однако у сборной Англии есть дополнительный стимул. На прошлом чемпионате мира англичанки проиграли испанкам в финале со счётом 0:1. На этот раз попробуют взять реванш. Матч рискует затянуться, а мы будет ждать ничейный исход в основное время.