ЦСКА — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА — «Ахмат» во 2-м туре РПЛ сезона—2025/2026.

Ставка: тотал второго тайма больше 1.5 за 2.11.

«Московские армейцы днём в воскресенье сыграют против грозненского «Ахмата». «Ахмат» хорошее впечатление оставил по игре с «Рубином», даже несмотря на поражение 0:2. И Сторожук после матча сказал: «По наполнению игры вообще не понимаю, как мы эту встречу проиграли». Но такое часто мы слышали и при предыдущих тренерах применительно к «Ахмату» в прошлом сезоне. «Ахмат» действительно более 20 ударов по воротам нанёс, имел несколько хороших моментов забить, но вот Ставера пробить не удалось, где-то подвела реализация. Но голы обязательно придут. Не факт, что именно в игре с ЦСКА. Но «Ахмат» понравился, и армейцам точно будет непросто в этой встрече.

У ЦСКА тоже хорошая в целом была игра с «Оренбургом», такая целостная, но не докрутили, не довинтили в атаке. Хотя моментов тоже, особенно во втором тайме, в концовке, было предостаточно.

Это домашний матч для армейцев. Понятно, что и для Челестини первая официальная домашняя игра чрезвычайно важна. Наверняка будет немало народа на трибунах. Учитывая оборону ЦСКА, которую не так-то просто пройти, не так-то просто её наказать, я думаю, что первый тайм пройдёт в разведке, команды будут друг к другу присматриваться, может быть, сразу форсаж не включат. Сторожук понимает, что сыграть с ЦСКА в открытый футбол было бы слишком наивно, можно за это поплатиться. У армейцев есть быстрые Круговой и Глебов, быстрые игроки атаки. А вот во втором тайме уже и с помощью замен, и на усталости команды могут зрителей побаловать забитыми мячами.

Мой прогноз — «тотал второго тайма больше 1.5» за коэффициент 2.11», — приводит слова Генича «РБ Спорт».