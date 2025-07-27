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ЦСКА — «Ахмат»: прогноз Эдуарда Мора на матч 2-го тура чемпионата России

ЦСКА — «Ахмат»: прогноз Эдуарда Мора на матч 2-го тура чемпионата России
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Ахмат».

Ставка: обе забьют за 2.05.

«Во втором туре чемпионата России в Москве ЦСКА сыграет против «Ахмата». Обе команды в первом туре не достигли тех результатов, которых от них ожидали. ЦСКА не справился с «Оренбургом», а «Ахмат» дома проиграл «Рубину», притом что моменты у команд были. И те, и другие будут очень злыми, каждому из этих клубов нужна победа.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ахмат» неплохо усилился хорошими футболистами в межсезонье, особенно в линии атаки. Полагаю, что на этот раз грозненцы должны забить, как и армейцы. Сложно предугадать исход этого матча, но мне кажется, что как минимум по одному разу соперники смогут отличиться. Поэтому дам лишь один прогноз на игру, но мне он представляется железобетонным: обе команды забьют», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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