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ЦСКА — «Ахмат»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу РПЛ

ЦСКА — «Ахмат»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу РПЛ
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги ЦСКА — «Ахмат».

Ставка: победа ЦСКА и ТМ 4.5 за 1.88.

«Первый воскресный матч второго тура РПЛ начнется в 15:00 по московскому времени на стадионе ЦСКА. Хозяева принимают гостей из Грозного. После не очень удачно проведенного матча в Оренбурге (ничья 0:0), армейцы обязаны побеждать. И для этого у них всё есть. Состав сильнее. Играют дома.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Статистика матчей в Москве между клубами, с большим плюсом в пользу армейцев. И конечно же, я рекомендую рассмотреть победу армейцев с форой (-1) за 2,05.

Не знаю, что должно случиться, чтобы армейцы не одержали победу. В этом матче «Ахмату» может помочь только новый тренер по имени «Старик Хоттабыч». Кто не понял, рекомендую посмотреть художественный фильм с таким названием 1956 года выпуска.

Поэтому мой прогноз: победа армейцев и тотал матча меньше 4.5 за 1,88», — приводит слова Градиленко «ВсёПроСпорт».

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