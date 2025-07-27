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ЦСКА — «Ахмат»: ставка Эльвина Керимова на игру РПЛ в Москве

ЦСКА — «Ахмат»: ставка Эльвина Керимова на игру РПЛ в Москве
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Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Ахмат».

Ставка: победа ЦСКА и ТМ 3.5 за 2.15.

«ЦСКА — «Ахмат», второй тур РПЛ. В первом матче чемпионата ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в гостях, сыграл невзрачно, очень мало создав моментов, и в принципе могли и пропустить, если бы Акинфеев пару раз не выручил. Да, Кисляк выделялся, но ЦСКА, в целом, выступил ниже ожиданий, учитывая, что «Оренбург» — команда, которая не должна играть в Премьер-лиге. Но так сложились обстоятельства. «Оренбург» остался, но ЦСКА выдал не очень матч.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ахмат» уступил дома в первом туре «Рубину» 0:2, при этом, нанеся много ударов. Но все-таки «Рубин» своими шансами воспользовался, и «Ахмат» уступил и начал сезон с домашнего поражения.

Завтрашняя игра, мне кажется, учитывая, что она первая домашняя для ЦСКА, учитывая, что он так не очень выглядел в первом туре, должна быть моментом и матчем реабилитации для команды Челестини. Будет сложный матч для ЦСКА. Не жду здесь супер результативного футбола, но думаю, что ЦСКА победит, не забив много мячей», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».

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