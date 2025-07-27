ЦСКА — «Ахмат»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата России 27 июля

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч российской Премьер-лиги ЦСКА — «Ахмат».

Ставка: победа ЦСКА за 1.61.

«Московский ЦСКА во втором туре РПЛ принимает грозненский «Ахмат» на «ВЭБ Арене». Обе команды стартовали без забитых голов: армейцы сыграли вничью 0:0 с «Оренбургом», а «Ахмат» уступил «Рубину» 0:2, несмотря на преимущество по ударам и владению мячом.

ЦСКА под руководством Фабио Челестини выглядит более сбалансированно: победа в Суперкубке над «Краснодаром» (1:0) и длительная беспроигрышная серия в официальных матчах подтверждают их статус фаворита.

«Ахмат» после реформы состава пока не сыгрался. Команду пополнили Мансилья, Касинтура и Конате. Несмотря на активную игру против «Рубина», грозненцы допустили ошибки в обороне и не использовали свои моменты. При этом их выездная статистика удручает: пять поражений подряд в гостях.

Рассчитываю, что ЦСКА будет контролировать игру, но из-за плотной обороны гостей матч может получиться малопродуктивным. Но вряд ли ЦСКА упустит победу. Ставим на победу хозяев», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».