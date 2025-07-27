ЦСКА — «Ахмат»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Ахмат».

Ставка: победа ЦСКА 2:1 за 7.60.

«ЦСКА и «Ахмат» встретятся во 2-м туре Российской Премьер-Лиги. Они потеряли очки в первых матчах сезона. Жду тут борьбы и равного футбола, несмотря на разницу в классе. Но три очка с игры должна увозить команда Челестини.

Для ЦСКА это на самом деле будет уже третий официальный матч сезона. Стартовал он игрой с «Краснодаром» в рамках Суперкубка. И, несмотря на то что «быки» являются действующими чемпионами России, армейцы справились с ними. Да, не самая зрелищная игра от команды Челестини, но результат есть – 1:0, и трофей, второй за несколько месяцев, если учитывать Кубок России.

И я думаю, результат в Суперкубке как раз немного помешал армейцам удачно стартовать в РПЛ. Хотя заслуги их соперника тоже стоит учитывать. «Оренбург» пусть и только вернулся в чемпионат, но всё равно был сильно мотивирован. А команда Челестини явно несколько дней праздновала и отдыхала после Суперкубка. Так мы и получили нулевую ничью, в которой ЦСКА не настолько уж ближе был к победе.

А вот «Ахмат» стартовал в РПЛ с поражения. Проиграл он «Рубину», и это было немного неожиданно. Дело в том, что грозненцы неплохо усилились летом, пришли новые сильные футболисты. Плюс игра проходила в Грозном. И на самом деле я бы не сказал, что команда Сторожука заслужила поражение. Ничья в их встрече была бы более справедливой. В первом тайме «Ахмат» так и вовсе доминировал больше, моментов много создавал. Во второй сорокапятиминутке ему уже тяжелее пришлось.

Так что я тут мог бы поверить даже в ничью, учитывая то, как «Ахмат» выступил в 1-м туре, вспоминая качество его игры. Но всё же ЦСКА не позволит себе потерять очки во втором туре кряду. Уровень команды Челестини выше», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».