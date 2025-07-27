«Оренбург» — «Динамо» Махачкала: прогноз Константина Генича на игру 2-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Оренбург» — «Динамо» Махачкала во 2-м туре РПЛ сезона—2025/2026.

Ставка: первый гол — «Оренбург» за 1.97.

«Очень важная игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. «Оренбург» второй подряд домашний матч проводит, но на сей раз уже не такой явный фаворит против него, каким был ЦСКА в 1-м туре. Сейчас это махачкалинское «Динамо». Весной «Оренбург» Слишковича обыграл махачкалинцев со счётом 2:1, не без доли везения там было, с каким-то чудо-голом, с фланга мяч залетел в ворота и принёс победу «Оренбургу» в концовке матча.

Сейчас начало чемпионата, и Махачкала пока не забила, «Оренбург» тоже пока не забил. «Оренбург» сыграл 0:0, Махачкала 0:1 проиграла «Спартаку». И это единственный матч, где будет дисквалификация Аззи из-за красной карточки, а это снижает потенциал Махачкалы в атаке. И вообще, откровенно говоря, не сказать, что Махачкала именно в атакующих действиях показала что-то сверхъестественное в матче со «Спартаком». Но понятно: «Спартак» подавил, «Спартак» заставил Махачкалу так играть. Может быть, поэтому такое впечатление по игре махачкалинцев и осталось.

«Оренбург» неплохо контратаковал, но вообще кажется, что «Оренбург» по составу под Первую лигу собирался. Тем не менее многие прошли РПЛ, прекрасно знают, в какой футбол им играть, и уже привыкли, возможно, к требованиям Слишковича. И в целом «Оренбург» очень-очень достойно против армейцев смотрелся.

Если «Оренбург» включится с первых минут на привычном искусственном поле, в привычных условиях, то Махачкале будет очень-очень непросто. Рискну и предположу, что первый гол в матче в этой паре забьёт «Оренбург» за коэффициент 1.97», — приводит слова Генича «РБ Спорт».