«Оренбург» — «Динамо» Мх: ставка Дмитрия Градиленко на встречу 2-го тура РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.71.

«Матч второго тура РПЛ, «Оренбург» – «Динамо» Махачкала. Второй домашний матч подряд у оренбуржцев. Напомню, что в первой игре удалось заработать очко, играя против армейцев. Не забили, но и не пропустили.

И в этом матче хозяевам будет сложно взломать оборону динамовцев. Поэтому ставка «тотал меньше 2.5» за 1.71, считаю, рабочая. Махачкалинцы первый матч проиграли в Москве «Спартаку». И снова матч на выезде. Хоть клуб и покинули в межсезонье два основных игрока, но хуже команда играть не стала (основываюсь на увиденном в первом туре).

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами, да ещё и с одинаковым счётом 2:1. Но я не верю в три и более забитых гола в матче, и я не верю в победу хозяев. Желаю победы Хасану Биджиеву и его команде! Говорил, говорю и буду говорить, что я за наших, отечественных специалистов! И прогноз «Динамо» не проиграет» тоже можно рассмотреть. Но я за тотал меньше 2.5», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».