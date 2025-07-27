«Рубин» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Казани

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Рубин» — «Зенит» во 2-м туре РПЛ сезона—2025/2026.

Ставка: «Зенит» забьёт во 2-м тайме больше, чем в 1-м тайме, за 2.43.

«Ещё один знаковый матч в этом туре, конечно, пройдёт в Казани. «Рубин» против «Зенита». Я бы вообще назвал «Рубин» командой тура под номером 1. Очень такая правильная, очень выстроенная, очень цельная игра от «Рубина» в Грозном. Где надо — потерпели, где надо — отбились, где надо — сыграли попроще, свои моменты реализовали. В общем, понятный, целостный «Рубин» от Рашида Рахимова. Очень рослая, очень мощная команда, физически хорошо, даже отлично, я бы сказал, готовая. Перебегать, перебить «Рубин» вряд ли кому-то удастся. Переиграть «Рубин»? Здесь «Зенит», конечно, может включить все свои ресурсы, кадровые, тактические, чтобы этот «Рубин» переиграть.

В прошлом сезоне «Рубин» дважды неожиданно крупно «Зениту» уступил — 0:4 дома и 0:4 в гостях. Но в гостях было удаление, долгое время «Рубин» держался, но вот во втором тайме рассыпался и четыре мяча пропустил. Большую часть первого тайма «Рубин» держался и в домашней игре, но потом по итогу-то всё равно крупно уступил — 0:4.

У «Зенита» суперскамейка, может быть, здесь Жерсон выйдет уже с первых минут. Но кто бы ни вышел в составе, кто бы ни появился со скамейки, есть кем усилить игру Сергею Семаку. И очень много было матчей, где «Зенит» действительно соперника додавливал благодаря своей длинной и очень качественной скамейке.

Я думаю, что здесь «Рубин» точно никуда на «Зенит» не полетит, никакого высокого прессинга мы не увидим. Сдерживание, сдерживание, сдерживание, поиск вариантов контратаки, будут пытаться на стандарте «Зенит» как-то наказать. Я бы выбрал на этот матч вариант «Зенит» забьет во 2-м тайме больше, чем в 1-м тайме» за коэффициент 2.43. Опять-таки, отталкиваюсь от очень хорошей скамейки «Зенита», которая действительно делает разницу и меняет игру по ходу встречи», — приводит слова Генича «РБ Спорт».