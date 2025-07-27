«Рубин» — «Зенит»: ставка Эльвина Керимова на игру чемпионата России

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч «Рубин» — «Зенит».

Ставка: ничья в первом тайме за 2.33.

«Рубин» — «Зенит», второй тур РПЛ. Казанцы в первом матче чемпионата обыграли «Ахмат» на его поле со счётом 2:0. Отличную игру показал Даку, и «Рубин» набрал три очка в очень тяжёлом выезде, ещё и старт чемпионата, ещё и «Ахмат» — команда, играющая агрессивно, как правило. Воспользовались своими шансами и набрали три очка казанцы, и смогли хорошо войти в сезон.

И тут первая домашняя игра против «Зенита», который одержал тяжёлую победу над «Ростовом», провалив первые 30-35 минут матча. «Ростов» хорошо ограничивал «Зенит», «Ростов» хорошо пользовался ошибками «Зенита» при выходе из обороны, собственно, так забил гол. Но потом всё-таки «Зенит» перевернул игру и заменами, и моменты создавал, xG показатель он набил не маленький. И, в общем, тяжёлую победу, конечно, «Зенит» одержал, и напоминал «Зенит» прошлого сезона. Какого-то серьёзного прогресса не видно, хотя Жерсон вышел на замену, и хорошо вышел. Ну, в общем, победа такая, в очень напряжённой борьбе.

«Зениту» в Казани будет тяжело, учитывая стиль рациональный, прагматичный у «Рубина» как у контратакующей команды, которая может позиционно хорошо защищаться, убегать в быстрые атаки на пространстве. «Зенит», очевидно, будет больше владеть мячом и может испытать проблемы в позиционном нападении. Это распространённая проблема для него, особенно в последние годы.

И я здесь, честно говоря, не жду того, что игра быстро раскачается и будет результативной и зрелищной. Поэтому я возьму «ничью в первом тайме» за 2.33. Мне кажется, что в первом тайме «Зениту» будет очень тяжело вскрывать «Рубин», свежий «Рубин», который хорошо подготовится, проанализирует соперника. «Зенит» будет больше владеть мячом, но страдать в позиционных атаках. И «Рубину» тоже, конечно, будет тяжело против «Зенита», потому что будут мало владеть мячом. Вопрос качества контратак, какими они будут.

Но я думаю, что в первом тайме, может быть, вообще не будет голов. Ну, в общем, ожидаю, что в первом тайме будет ничья», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».