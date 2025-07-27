«Рубин» — «Зенит»: прогноз Тимура Журавеля на матч РПЛ 27 июля

Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Зенит».

Ставка: обе забьют за 1.85.

«Рубин» только что выиграл в Грозном, сыграв максимально прагматично против «Ахмата». Кстати, «Ахмат» в том матче нанёс 24 удара по воротам и ни одного не забил. То есть, с одной стороны, «Рубин» позволил немало сделать, но при этом сыграл «на ноль» и очень прагматично переходил в свои контратаки. Команда сыграла правильно, как любят говорить тренеры, это то, что очень ценит и любит Рахимов. То есть прагматизм и умение лишить соперника пространства – это то, чем «Рубин» славится, и славился всегда при Рахимове.

Что касается «Зенита», уже не первый сезон у них проблемы с позиционной атакой. Если кто-то из бразильцев не в том настроении или неправильно тренерский штаб выбрал расстановку игроков, сразу происходит какой-то сбой. Мы это увидели и в матче против «Ростова» в 1-м туре, когда «Ростов» просто лишил всех возможностей «Зенит», но «Зенит» в итоге соперника раскачал во втором тайме.

Я думаю, что игра «Зенита» и «Рубина» будет тяжёлой, и не факт, что здесь вообще можно назвать явного фаворита. Но я думаю, что команды обменяются голами. То есть я вижу обмен голевыми атаками, а вот кто победит, не могу вам сказать. Поэтому я бы рекомендовал вам в этом матче ставить на «обе забьют», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».