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«Рубин» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на игру 2-го тура РПЛ

«Рубин» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на игру 2-го тура РПЛ
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» со счётом 2:1 за 7.40.

«2-й тур РПЛ, «Рубин» против «Зенита». Не вижу тут интриги. Думаю, питерцы наберут три очка. Хотя, вспоминая то, как они провели первый матч сезона, разгромную победу тут им не удастся добыть, возможно.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» не лучшим образом начал сезон. И когда я говорю про начало, то имею в виду первый тайм матча 1-го тура РПЛ с «Ростовом». В нём питерцы точно не выглядели лучше оппонента, а отрезками даже уступали ему. Собственно, тайм вообще завершился счётом 1:0 в пользу «южан». Клуб забил после ошибки Латышонка на воротах у «Зенита», который под прессингом неправильно отдал передачу.

Но «Зенит» всё-таки не просто так является одним из самых богатых клубов лиги. Скамейка у него глубокая, на поле могут выйти сразу несколько топовых футболистов. Так произошло и тут. Команда Семака перестроилась во втором тайме, вышли новые игроки, в том числе Жерсон. И совсем по-другому начала их игра складываться. Итог – 2:1, без шансов для «Ростова».

А вот «Рубин» добыл важный результат в 1-м туре. Обыграл он «Ахмат» со счётом 2:0. И важным этот исход был потому, что грозненцы обновили состав летом, усилились, ещё и играли дома. И казанцы провели не лучший свой матч, соперник явно больше сделал для победы. Но победителей не судят. Уж в чём команда Рахимова была лучше, так это в реализации моментов – два гола против нуля у «Ахмата».

Но в этом матче ловить нечего «Рубину». «Зенит», думаю, не повторит ошибок первого тайма игры с «Ростовом». Уровень питерцев остаётся очень высоким, если не самым высоким в турнире. Казанцам тут не на что рассчитывать. Пусть и прямо разгрома от сине-бело-голубых я тоже не жду», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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