«Рубин» — «Зенит»: ставка Романа Павлюченко на встречу чемпионата России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 2.04.

«Рубин» против «Зенита» во втором туре РПЛ. Уровень соперников тут сильно различается. Даже несмотря на то, что матч пройдет в Казани, особой интриги в нём я не вижу.

Примечательно, что обе команды стартовали с примерно одинаковых побед в РПЛ, одинаковых именно по сценарию встреч. Обе они выиграли, забив по два мяча, при этом хуже провели первые таймы и доминировали во втором. И это при том, что оппозиция у них была разной.

Так, «Зенит» плохо провёл первую 45-минутку матча с «Ростовом». Южане явно уровнем ниже, но они всё равно доставляли проблемы питерцам. Один из моментов клуб из Ростова смог реализовать, хотя там вратарь подопечных Семака Латышонок совершил ошибку в передаче, после чего оппонент и открыл счёт.

Но вот во втором тайме мы уже увидели привычный «Зенит». Было видно, что в перерыве игроки завелись, может быть, вспомнили неудачи прошлого сезона. «Ростов» почти весь тайм отбивался. Счёт 2:1 по итогу даже не такой крупный, могли бы питерцы и больше забивать. И это при том, что один из голов Мостовой забил с пенальти. Первый же мяч Кассьерра забил после возни в штрафной южан.

У «Рубина» в игре с «Ахматом» произошла примерно такая же ситуация. Только вот казанцы, в отличие от питерцев, не пропустили, хотя грозненцы были близки к голу. Команда Рахимова в первой 45-минутке реализовала один из своих единственных моментов — отличился Шабанхаджай. Во втором тайме уже Ходжа забил. Мог бы «Рубин» выиграть и 3:0 даже, моменты были.

В целом тут всё понятно заранее. Да, первый тайм с «Ростовом» «Зенит» провалил, но потом собрался. Думаю, сейчас с первых минут активно сыграет клуб, он не может рисковать, нужно снова набирать максимум очков. Да и их встречи в прошлом сезоне не оставляют казанцам особых шансов — четыре игры и четыре сухие победы сине-бело-голубых. Состав команды Рахимова летом тоже так сильно не обновлялся, как у питерцев, которые снова тратят большие суммы на качественных иностранцев», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».