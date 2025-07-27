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«Рубин» — «Зенит»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата России в Казани

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 1.97.

«Казанский «Рубин» принимает «Зенит» во 2-м туре РПЛ. Ранее «Рубин» обыграл «Ахмат» (2:0) в гостях, а «Зенит» с трудом переиграл «Ростов» (2:1) дома.

Команда Сергея Семака медленно разгоняется в сезоне: в 1-м туре им помогли индивидуальные действия Кассьерры и пенальти Мостового, но общая игра оставляла желать лучшего. При этом «Зенит» выиграл последние четыре очные встречи с общим счётом 11:0.

«Рубин» под руководством Рашида Рахимова делает ставку на организованную оборону и контратаки. Сохранение Мирлинда Даку и надёжная игра голкипера Ставера добавляют казанцам уверенности. Однако статистика неутешительна: в двух последних домашних матчах с «Зенитом» «Рубин» не забил ни разу.

«Рубин» мотивирован прервать серию поражений, а «Зениту» нужна уверенная победа для борьбы за чемпионство.

Ожидаю, что «Зенит не испытает особых проблем и победит. Ставим на этот исход с форой (-1)», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».