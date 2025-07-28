Стали известны шансы «Зенита», «Краснодара» и ЦСКА выиграть Кубок России

29 июля стартует новый розыгрыш Кубка России. Букмекеры принимают ставки на победителя.

Явный фаворит — «Зенит». Поставить на петербуржцев можно с коэффициентом 3.20. Это почти в два раза ниже, чем на ближайшего преследователя.

Дальше аналитики ставят «Краснодар» (6.00) и «Спартак» (7.00). А вот вероятность ЦСКА защитить титул оценили в 9.00. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на московское «Динамо».

На «Локомотив» дают 12.00, а на финалиста прошлого сезона — «Ростов» — 15.00. Заключить пари на победу казанского «Рубина» можно за 25.00, а шансы остальных клубов начинаются с котировки 50.00.

Интересно, что с коэффициентом 15.00 можно поставить на то, что в финале Кубка России — 2025/2026 сыграет клуб не из РПЛ. В последний раз такое случалось в сезоне-2019/2020, когда до решающего матча добрались «Химки».

На этот раз из клубов Первой лиги выше всех оценили шансы «Урала» — коэффициент 150.00. За 200.00 можно сделать ставку на целый ряд команд — «Енисей», «Родина», «Ротор», «СКА-Хабаровск» или «Черноморец».